Очевидец пожара в московском торговом центре рассказал об отсутствии сирены

Очевидец пожара в торгово-развлекательном центре «Персей для детей» на северо-востоке Москвы сообщил, что оповещение о возгорании не сработало, об эвакуации посетители ТЦ узнали от охранника.

«Я был, когда была эвакуация. Мы были с семьей. Стал бегать охранник и кричать, что всем надо выходить на улицу. Сирены никакой не было. Бегал только охранник в панике. Все сначала подумали, что учебная тревога. Не спеша вышли на улицу», – рассказал очевидец, слова которого приводит Telegram-канал 360.

По его словам, людей в торговом центре было мало. «Эскалаторы отключили, все пешком спустились на первый этаж. Все двери были открыты, они были видны. Уже на улице увидели, что из верхних этажей валит дым. Минуты через три приехал первый расчет, подъехала скорая, потом машин 10 пожарных», – добавил он.

Вместе с тем Telegram-канал 112, сообщает, что «всю прошлую неделю в ТЦ были учебные тревоги и эвакуация, когда сегодня снова сработала сигнализация, никто не поверил и особо не торопился».

В то же время начальник столичного главка МЧС Илья Денисов сообщил, что системы пожаротушения сработали при пожаре в торговом центре «Персей для детей». «При пожаре сработали системы эвакуации, дымозащиты, автоматического пожаротушения. Замечаний к действиям персонала нет», – сказал Денисов, передает РИА «Новости».

Telegram-канал Mash, сообщает, что при пожаре в ТЦ пострадали четыре человека. Среди них трое пожарных: у двоих из них тепловой удар из-за того, что они слишком близко подошли к огню, еще один надышался дымом. Четвертая пострадавшая – женщина, ее госпитализировали.

Также в результате пожара погиб один человек – это 45-летний Алексей Карпов. По словам Денисова, при пожаре он заблудился и побежал не туда.

«В ходе разведки обнаружен погибший сотрудник торгово-развлекательного центра. Со слов администрации, он перепутал направления эвакуационного выхода и двинулся в задымленную зону», – сказал он.

Всего из ТЦ эвакуировали 600 человек. По предварительным данным, очаг находился в машинном отделении грузового лифта.

Денисов добавил, что «объект подвергался проверке государственным пожарным надзором в марте текущего года. В момент проверки одно нарушение оставалось невыполненным, на ход тушения и возникновение пожара (оно) не повлияло».