Шойгу назвал истинную цель международной коалиции в Сирии

Международная коалиция не ставила задачи разгромить террористов в Сирии, ей нужно было, видимо, расшатать ситуацию и закрепить свое присутствие в регионе, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

«Трудно поверить, что мощнейшая коалиционная группировка не смогла справиться с террористами. Видимо, цель была другая - расшатать ситуацию в регионе, закрепить в нем свое военное и экономическое присутствие», – передает РИА «Новости» заявление Шойгу на Московской конференции по международной безопасности.

По его словам, положение изменилось после начала операции российских ВКС и «создания реального антитеррористического альянса с участием Ирана, России и Турции».

Шойгу подчеркнул, что объединение усилий России, Ирана, вооруженных сил Сирии и возможностей международной коалиции позволило бы быстрее и с меньшими потерями уничтожить ИГ*.



«Очевидно, что при объединении наших усилий с коалицией, историю ИГИЛ* в регионе удалось бы закончить значительно раньше и с меньшими потерями», – заявил министр обороны.