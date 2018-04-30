В ЕС не приняли заявление Израиля о «лжи» Ирана на веру

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини прокомментировала заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по ядерной сделке с Ираном.

Могерини подчеркнула, что ее заявление – «предварительная реакция», необходимо изучить предоставленные Израилем документы и «получить оценку МАГАТЭ», которая «является единственной беспристрастной международной организацией» в данном вопросе, передает РИА «Новости».

Судя по данным МАГАТЭ, Иран полностью выполнил свои обязательства, сказала она.

«Из первых сообщений я увидела, что премьер-министр Нетаньяху не поставил под сомнение соблюдение Ираном обязательств по СВПД, имея в виду ядерные обязательства на период после 2015 года», – сказала Могерини, добавив, что информацию, касающуюся сделки с Ираном нужно направлять в МАГАТЭ и комиссию, которую возглавляет сама Могерини.

Она подчеркнула, что пока не видит доказательств «нарушения Ираном ядерных обязательств по сделке».

Немецкий кабмин также отреагировал на заявление Израиля. Берлин призвал МАГАТЭ незамедлительно оценить израильскую информацию.

Канцелярия главы израильского кабмина сообщила, что Израиль направит делегации во Францию и Германию для ознакомления руководства этих стран с представленными материалами по усилиям Ирана в получении ядерного оружия, передает ТАСС.

Напомним, Израиль заявил, что ядерная сделка с Ираном «основана на лжи», Тель-Авив передал Вашингтону разведданные о военной ядерной программе исламской республики, чтобы американский президент Дональд Трамп «принял правильное решение».