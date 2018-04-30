Сорвалась операция ЦРУ по освобождению «сдавшего» бен Ладена врача

Центральное разведуправление США готовило побег из пакистанской тюрьмы врача Шакила Африди, который помог Вашингтону уничтожить террориста Усаму бен Ладена, сообщили два источника, знакомых с ситуацией.

«ЦРУ планировало вытащить доктора Шакила Африди из пешаварской тюрьмы, пытаясь организовать побег, но его сорвало ISI (Управление межведомственной разведки Пакистана – прим. ВЗГЛЯД)», – сообщил источник РИА «Новости», пожелавший не раскрывать своего имени.

По его словам, сведения об этом сдал местный информатор, одновременно работавший и на ЦРУ, и на пакистанскую разведку и знавший о плане.

Второй источник, также пожелавший не раскрывать своего имени из-за «чувствительности темы», подтвердил эту информацию.

По словам первого источника, США ранее уже обращались к Пакистану с просьбой о выдаче Африди. «Это было одним из главных в списке требований к Пакистану президента [США Дональда] Трампа», – сказал источник, предположив, что ситуация вокруг Африди останется одним из главных раздражителей в американо-пакистанских отношениях.

В пятницу один из источников сообщил, что Африди перевели из тюрьмы в Пешаваре в другое место заключения из-за готовившегося в декабре 2017 года побега.

Ранее сообщалось, что врач получил 10 тыс. долларов за помощь в установлении местонахождения «террориста номер один».

Шакила Африди признали виновным в государственной измене за организацию по заказу американских спецслужб ложной программы по вакцинации жителей города Абботтабада с целью получения образцов ДНК членов семьи лидера «Аль-Каиды». Его приговорили к 33 годам тюремного заключения.