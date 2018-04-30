Обрушение на угольной шахте произошло в Туве

В понедельник в Тандинском районе Республики Тува произошло обрушение угольной шахты.

«В 11.07 (по местному времени) в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение по факту обрушения в шахте ООО «УК Межегейуголь» в Тандинском районе», – сообщается на сайте регионального МЧС.

На месте происшествия работают 21 человек и три единицы техники, отметили в ведомстве.