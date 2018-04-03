Госдеп предложил России прислать замену высланным дипломатам

Россия может прислать замену тем 60 дипломатам, которые в конце марта были высланы из Соединенных Штатов по требованию американских властей, заявил представитель госдепа США.

«Как и в случае с другими подобными инцидентами в прошлом, российское правительство вправе запросить аккредитацию для восполнения вакантных позиций в ее дипломатической миссии (на территории США)», – заявил представитель госдепа, слова которого передает ТАСС.

В то же время он отметил, что любые запросы на новую дипломатическую аккредитацию будут рассматриваться отдельно в каждом индивидуальном случае.

При этом Соединенные Штаты исходят из того, что Москва также готова принять новых американских дипломатов взамен тех, которые высылаются в ответ на решение Вашингтона, сообщили в госдепе.

Напомним, в прошлый понедельник Вашингтон решил выслать 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН на фоне раскручиваемого Британией так называемого дела Скрипаля. В ответ на это 58 сотрудников посольства США в Москве и два работника генконсульства США в Екатеринбурге были объявлены персонами нон грата.

Однако уже во вторник, 3 апреля, в британском МИДе признали, что обвинения в адрес России в связи с делом Скрипаля основывались «в том числе» на предположениях. Комментируя реакцию британской стороны, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Лондону теперь придется как-то смотреть в глаза партнерам по ЕС и извиняться перед Россией.