В России опровергли «невидимость» сбившей MH17 ракеты для радаров

Российская радиолокационная система в Ростовской области в 2014 году не фиксировала пуск по малайзийскому Boeing-777 ракеты с восточного направления.

«Анализ первичной радиолокационной информации трассового радиолокационного комплекса «Утес-Т», расположенного на позиции «Усть-Донецк» Ростовского зонального центра Единой системы воздушного движения, специалистами АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» показывает, что объектов, двигающихся к самолету Boeing-777 с восточного направления, первичным радиолокатором ТРЛК «Утес-Т» не обнаружено», – цитирует РИА «Новости» официальный ответ концерна ВКО «Алмаз-Антей» на заявление Совместной следственной группы.

По информации концерна, российский радар зафиксировал бы пуск и полет ракеты со скорость 600-620 м/сек, если бы пуск производился из района, на который указывает следственная группа.

В «Алмаз-Антее» отметили, что такой параметр «уверенно входит в диапазон работы радиолокационного комплекса, а, значит, было бы в обязательном порядке зафиксировано первичным радиолокатором ТРЛК «Утес-Т».

Во вторник совместная следственная группа, которая расследует обстоятельства крушения Boeing 777 на Украине, выяснила, что сбившая самолет ракета могла быть невидимой для российских радаров.

В 2016 году Совместная следственная группа, которая вела уголовное расследование крушения Boeing 17 июля 2014 года, назвала место запуска ракеты комплекса «Бук». Следствие утверждало, что ракета была запущена с поля под поселком Первомайский, на территории, контролируемой ополченцами.