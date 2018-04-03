Сбившая МН17 ракета могла быть невидимой для российских радаров

Совместная следственная группа (ССГ), которая расследует обстоятельства крушения Boeing на Украине, выяснила, что сбившая самолет ракета могла быть невидимой для российских радаров.

Голландская прокуратура, которая координирует работу международных экспертов, сообщила, что ССГ назначила двух независимых экспертов, которые изучали представленные российской стороной данные радаров, передает ТАСС.

Они выяснили, что ракета могла быть выпущена из ЗРК «Бук» с места, которое было ранее установлено следственной группой. При этом ракета была невидимой на снимках радаров.

Также специалисты подтвердили, что других самолетов рядом с МН17 на снимках не видно.

Стороны противостояния в Донбассе отказываются признавать причастность к уничтожению самолета «Малазийских авиалиний» в июле 2014 года. В докладе ССГ утверждалось, что поразивший Boeing ЗРК «Бук» был якобы доставлен из России, а потом возвращен обратно. Однако Россия считает следствие предвзятым, указывая на то, что основные данные были получены от украинской стороны.