Половина авиарейсов в Европе задержаны из-за компьютерного сбоя

Неисправность компьютерных систем привела к тому, что около 50% всех авиарейсов гражданской авиации в Европе задерживаются, сообщает Европейская организация по безопасности воздушной навигации (Евроконтроль).

Континентальная система, которая определяет, когда и где самолеты могут безопасно взлетать, лететь и садиться, перестала работать в обеденное время во вторник, передает Sky News.

О причинах сбоя не сообщается.