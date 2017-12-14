Путина встретили в Анкаре с «максимальной пышностью»

Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов опубликовал видео встречи президента России Владимира Путина в Анкаре, которого встретили с «максимальной пышностью».

«Церемония встречи президента России в Анкаре проходит с максимальной пышностью: конный эскорт, оркестр и даже орудийный салют», – написал Смирнов в своем Twitter, опубликовав видео встречи.

Церемония встречи президента России в Анкаре проходит с максимальной пышностью: конный эскорт, оркестр и даже орудийный салют pic.twitter.com/Wft28xkS8r — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 3 апреля 2018 г.

Напомним, во вторник Путин прибыл с двухдневным визитом в Турцию по приглашению президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

Пресс-служба Кремля сообщала, что Владимир Путин в ходе визита обсудит с Эрдоганом и президентом Ирана Хасаном Роухани Сирию, посетит седьмое заседание российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня.