Поющий «Мурку» священник возмутил пользователей Сети

В Сети возмутились блатной песней «Мурка» в исполнении священника во время застолья в трапезной московского Храма иконы Божьей Матери «Троеручица» в районе Орехово-Борисово.

В Сеть попала видеозаписи, на которой священник поет блатную песню «Мурка». За сутки ролик, размещенный журналистом Александром Невзоровым в Twitter, набрал почти 50 тыс. просмотров и более 1,3 ретвитов. «Поп пошел на дело, выпить захотелось. Поп зашел в шикарный ресторан», – в подписи к видео Невзоров перефразировал слова песни.

Поп пошёл на дело, выпить захотелось. Поп зашёл в шикарный ресторан. pic.twitter.com/IMGRlwGxId — Александр Невзоров (@NevzorovAG) 2 апреля 2018 г.

На видео священник в рясе громко поет популярную блатную песню «Мурка», в то время как другие посетители ему подпевают

Протодиакон РПЦ Андрей Кураев в интервью журналистам радиостанции «Говорит Москва» раскрыл личность певца. Им оказался личный секретарь архиепископа Тираспольского Саввы архимандрит Венедикт Цирков. Само же застолье проходило в трапезной московского Храма иконы Божьей Матери «Троеручица» в районе Орехово-Борисово.

«Красиво, ждем «Владимирский централ»; «Я надеюсь, что это хотя бы не поминки»; «Только это не ресторан а нормальная приходская трапезная, и наверняка празднуют днюху церковника», – пишут пользователи Сети.