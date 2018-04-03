В кемеровском МЧС начали выемку документов

Следственные органы изымают документы в управлении МЧС по Кемеровской области.

«Следователи проводят выемки документов по всем проверкам, проведенным в ТРЦ, а также по проверкам госконтрактов», – цитирует «Интерфакс» источника. По его словам, следственные действия ведутся второй день.

В понедельник появились подтверждения опоздания сотрудников МЧС на пожар в Кемерово. Ранее в понедельник в МЧС России заявили о восстановлении полной хронологии первоначальных действий пожарных подразделений в кемеровском ТРК «Зимняя вишня».

Напомним, при пожаре в ТРК «Зимняя вишня» погибли 64 человека. В воскресенье 59 семей погибших получили выплаты.