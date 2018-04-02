Появились подтверждения опоздания сотрудников МЧС на пожар в Кемерово

В соцсетях появилось видео с пожара в Кемерово, на котором действия спасателей с недоумением комментирует федеральный дежурный МЧС.

Telegram-канал Mash опубликовал видео с камеры наблюдения, установленной у входа ТРК «Зимняя вишня». Кадры сопровождаются комментарием дежурного федерального управления МЧС, разговаривающего с местными спасателями.

«Если в 16.10 (20.04 мск) на ЦППР поступила информация... А кто первый прибыл? Просто начальник СПЧ, без техники что ли?», – недоумевает дежурный.

На вопросы дежурному никто не ответил, после чего он сравнил себя с лисом, который зашел в курятник. В итоге информацию ему предложили отправить в письменном виде.

При этом на кадрах видно, что в 16.15 к «Зимней вишне» приехала одна машина пожарной службы, и спустя три минуты уехала. После нее на место прибыл еще один расчет, который уехал через пять минут. Первые пожарные, судя по видеозаписи, вошли в горящее здание в 16.20.

Подлинность переговоров с участием дежурного федерального МЧС не подтверждена.

Ранее в понедельник в МЧС России заявили о восстановлении полной хронологии первоначальных действий пожарных подразделений в кемеровском ТРК «Зимняя вишня». Согласно этой информации, сигнал о пожаре 25 марта поступил от очевидца в 16.04, а уже в 16.09 на место прибыли первые пожарные расчеты и сразу же приступили к спасению людей.

При пожаре в ТРК «Зимняя вишня» погибли 64 человека. В воскресенье 59 семей погибших получили выплаты.