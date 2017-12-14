В парламенте Грузии подрались из-за «русских вредителей экологии»

Дракой и матерщиной было ознаменовано во вторник заседание комитета грузинского парламента по защите окружающей среды, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Заседание парламентского комитета было посвящено деятельности компании RMG Gold, которая занимается разработками месторождений меди и золота недалеко от Тбилиси. Против нее активно выступают различные НПО, которые считают, что экологии страны наносится непоправимый ущерб.

Представитель ныне правящей «Грузинской мечты» депутат Георгий Гачечиладзе напомнил присутствовавшей на заседании комитета оппозиции, что с ее подачи в период правления экс-президента Михаила Саакашвили в страну «партией «Единое национальное движение» были допущены какие-то русские», которые якобы и нанесли урон природе в этом регионе.

Он подразумевал допуск на разработку в этот регион Грузии российского капитала.

Слушания проходили эмоционально, взаимные обвинения в итоге вылились в драку между Георгием Гачечиладзе и присутствовавшим на заседании бывшим заместителем министра юстиции в саакашвилевском правительстве Георгием Вашадзе. Их разняли сотрудники парламентской охраны, но они еще долго материли друг друга.

Заседание в итоге пришлось прервать.