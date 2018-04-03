Глава Минкомсвязи высказался по поводу ареста братьев Магомедовых

Глава Минкомсвязи Николай Никифоров заявил, что не стоит политизировать арест совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова.

«Я бы, честно говоря, не политизировал бы это конкретное дело, все-таки надо дождаться завершения следствия, дождаться решения суда, если он будет. Давать оценки как это на кого влияет? Я не заметил, что это как-то на кого-то влияет, ни с точки зрения настроения, ни с точки зрения каких-то решений», – передает ТАСС слова Никифорова.

В субботу Тверской суд Москвы санкционировал арест Зиявудина Магомедова. Позже были арестованы его брат Магомед Магомедов и гендиректор фирмы «Интекс» группы «Сумма» Артур Максидов.

Полиция заподозрила совладельцев «Суммы» в хищениях, растрате и создании преступного сообщества. Максидова подозревают в хищениях почти на 669 млн рублей.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что арест владельцев группы «Сумма» братьев Магомедовых не является одноразовой акцией, борьба с хищениями госсредств ведется целенаправленно и системно.