Китай получил первый неполный комплект С-400

Первый полковой комплект ЗРС С-400 «Триумф», за исключением вспомогательного оборудования, доставлен двумя морскими судами в Китай; недостающее оборудование, пострадавшее ранее при транспортировке на третьем судне, будет передано летом, сообщил источник в военно-дипломатических кругах.

«В установленные контрактом сроки первый полковой комплект С-400 двумя судами доставлен из порта Усть-Луга Ленинградской области в Китай. Он включает командный пункт, радиолокационные станции, пусковые установки, энергетическое оборудование и другое имущество», – цитирует источника ТАСС.

В поставленном комплекте отсутствует оборудование, находившееся на борту третьего судна, однако «работа продолжается, отправка заказчику недостающего имущества ориентировочно будет выполнена летом».

В начале 2018 года в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) сообщали, что после шторма в проливе в Ла-Манш третье судно вернулось в порт отправки для дефектации поврежденного вспомогательного оборудования и оценки ущерба. До этого стало известно, что Россия приступила к поставкам Пекину ЗРС С-400 «Триумф» в рамках контракта 2014 года.