Запчасти для китайских С-400 оказались повреждены в Ла-Манше

Судно, перевозившее вспомогательное оборудование для зенитных ракетных систем С-400 в Китай, вернулось в порт Усть-Луга из-за шторма, часть комплектующих получила повреждения.

Судно с вспомогательными комплектующими для С-400 вышло из ленинградского порта Усть-Луга в конце декабря, но на пути в Китай попало в шторм в районе Ла-Манша, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя ФСВТС России Марию Воробьеву.

«В результате часть находящегося на борту вспомогательного имущества была повреждена», – отметила Воробьева. По ее словам, судно возвратилось в порт отправки. Ведется оценка пострадавшего имущества по страховому случаю.

Она также заявила, что по окончании оценки неповрежденное имущество будет тем же судном отправлено заказчику. «Недопоставленное имущество будет направлено заказчику позднее», – сказала Воробьева.



В четверг стало известно, что Россия приступила к поставкам Пекину зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» в рамках контракта 2014 года, первый полковой комплект был отправлен заказчику. В начале декабря глава Ростеха Сергей Чемезов говорил, что в ближайшее время планируется отгрузка зенитной ракетной системы С-400 в Китай.