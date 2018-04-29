Третьяков отреагировал на наказание за переименование Калининграда в Кенигсберг

Журналист и политолог, декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков отреагировал на решение «Аэрофлота» наказать бортпроводницу, переименовавшую Калининград в Кенигсберг.

«Город Российской Федерации называется Калининград, разве это не должно быть известно сотрудникам «Аэрофлота», которые публично объявляют названия городов? Разве они объявляют, что совершается рейс Москва-Ленинград, если город называется Санкт-Петербург? Они разве объявляют рейс Москва-Сталинград, если город сейчас называется Волгоград? Какие тут могут быть вопросы?» – задается вопросами Третьяков в комментарии РИА «Новости».

«Есть ли логика в том, что город, являющийся столицей одного из субъектов Российской Федерации, называется не тем названием, какое он носит официально?» – добавил он.

При этом Третьяков отметил, что не просил кого-то наказывать или не наказывать. «Я вообще об этом не упоминал», – сказал он.

Третьяков пояснил, что объявление, которое он слышал, было озвучено мужским, а не женским голосом, однако на это ему было сказано, что такие объявления делает старший бортпроводник, и она якобы «сама подтвердила факт предоставления ею искаженной информации».

Тем не менее, Третьяков настаивает на том, что «Кенигсбергом» Калининград по-английски назвал мужчина. «Если вдруг наказали кого-то несправедливо, а этот человек такого не произносил, если этот человек меня найдет, что нетрудно сделать, то я буду свидетельствовать в пользу того, что было в реальности», – пообещал журналист, подчеркнув, что уверен в том, что голос был мужской. «Я знаю, что такие объявления делает командир корабля, а не старший бортпроводник», – добавил Третьяков.

Он отметил, что после его публикации в соцсетях «началось возмущение», что он «уволил девушку», однако не собирается комментировать действия «Аэрофлота».

Накануне в «Аэрофлоте» сообщили газете ВЗГЛЯД, что служебная проверка подтвердила, что один из сотрудников авиакомпании переименовал Калининград в Кенигсберг. Там пообещали, что бортпроводницу уволят.

Напомним, история о том, что в самолете «Аэрофлота», выполнявшем рейс Москва – Калининград, объявили на английском, что воздушное судно следует в Кенигсберг, получила широкую огласку.