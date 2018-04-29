Саакашвили встретился в Амстердаме с грузинскими оппозиционерами

Взгляд
29 апреля, воскресенье  |  Последнее обновление — 12:48  |  vz.ru
Разделы

По какой схеме пойдет повышение пенсионного возраста

Правительство готово обсуждать повышение пенсионного возраста на законодательном уровнеФото: Тарас Литвиненко/РИА Новости
В правительстве впервые официально признали наличие планов по повышению пенсионного возраста. Ситуация действительно уникальная – Россия почти единственная страна бывшего СССР, которая до сих пор не приняла такое решение. Главный вопрос – как именно будет реализовываться эта реформа. Подробности...
Перейти а раздел…

НАТО готовится к боям с российской армией прямо у наших границ

На «сдерживание России» в этом году бундесвер потратит до 90 млн евро Фото: Fabrizio Bensch/Reuters
Похоже, Ангела Меркель все же поддалась нажиму Дональда Трампа. Вернувшись из Вашингтона, она пообещала увеличить военный бюджет ФРГ, чего и добивался Трамп. Значительную часть этого бюджета предполагается потратить на военные учения, причем непосредственно у российских границ. На некоторых из них прямо отрабатывается сценарий боев с российской армией. Подробности...
Перейти а раздел…

Россия закончила создание важнейшего проекта для Севера

Энергоблок наконец покинул Питер и держит путь в МурманскФото: Антон Ваганов/ТАСС
По Балтике сейчас идет первая в мире плавучая АЭС (ПАТЭС) «Академик Ломоносов». Уникальная станция, строительство которой продолжалось более десяти лет, после целой череды проблем наконец-то почти готова к работе. Предполагается, что подобные ПАТЭС окажут огромную помощь всему российскому Северу и Дальнему Востоку. Каким именно образом? Подробности...
Перейти а раздел…

В мире изменилось отношение к послушанию США

Самыми послушными в мире союзниками Госдеп назвал израильтян, украинцев и папуасов из МикронезииФото: F. Schneider/Arco Images/Global Look Press
США назвали десятку своих самых послушных союзников, вычислив их по статистике голосований в ООН. Среди тех, кто чаще всех выступает в унисон с Вашингтоном, оказались Израиль, Украина и населенные папуасами островные государства, вроде Микронезии и Палау. В целом поддержка США внутри ООН упала на 10 процентов. С приходом Трампа рука Госдепа перестала кормить союзников столь щедро, как раньше. Подробности...
Перейти а раздел…

К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
Перейти а раздел…

Когда урбанизм становится опаснее фашизма

Антон Крылов, журналист
Проекты «как нам обустроить Россию» появляются чуть ли не еженедельно. Почти случайно выяснилось, что в правительстве, оказывается, обсуждаются две кардинально противоречащие друг другу концепции развития страны. Подробности...
Обсуждение: 28 комментариев

Возвращение частной военной силы на историческую арену идет семимильными шагами

Владимир Неелов, эксперт «Центра стратегической конъюнктуры»
Пока на Западе частные военные компании зарабатывают деньги и служат инструментом для непрямого ведения политики, пока Китай вовсю создает военные госкорпорации для экспансии в Африке, Россия вновь идет своим путем. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев

Говорить о «победе» Ким Чен Ына было бы большим преувеличением

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
27 апреля 2018 года, возможно, станет исторической датой. Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин подписали совместную декларацию, в которой обозначены весьма амбициозные цели. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
    Перейти а раздел…

    Выборы президента России онлайн

    Обсуждение: 38 комментариев

    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

    Обсуждение: 300 комментариев
      Перейти а раздел…

      Лидеры КНДР и Южной Кореи провозгласили «эпоху мира»

      В пятницу лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чже Ин провели исторические переговоры. Прямых контактов между странами не было 11 лет. По итогам межкорейского саммита была подписана совместная декларация, в которой говорится о намерении двух стран заключить мирный договор
      Подробности...

      В Москве прошла ночная репетиция парада Победы

      На Красной площади в Москве прошла первая вечерняя репетиция парада в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Кроме армейских расчетов на площади в первый раз появились армейский мотовездеход и другие образцы вооружений
      Подробности...

      Генштаб продемонстрировал обломки сбитых в Сирии крылатых ракет

      Генштаб продемонстрировал публике обломки уничтоженных в небе Сирии крылатых ракет США «Томагавк». На обломках остались следы огневого воздействия сирийских зениток, что развеивает миф Пентагона о том, что ни одна из американских ракет не была сбита
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Является ли происходящее в Армении цветной революцией?
        • Да

        • Нет

        Популярный актер Данила Козловский вступился за своего коллегу Алексея Серебрякова и назвал его патриотом России. Кто больше патриот своей страны – тот, кто ее чаще критикует, или тот, кто ее чаще хвалит?
        • Тот, кто чаще критикует

        • Тот, кто чаще хвалит

        Как вы относитесь к блокировке мессенджера Telegram и насколько вас лично это затрагивает?
        • Поддерживаю, затрагивает

        • Поддерживаю, не затрагивает

        • Не поддерживаю, затрагивает

        • Не поддерживаю, не затрагивает

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Демонстранты перекрыли проезд к центральной площади Еревана
          В Ереване начались новые масштабные акции оппозицииПредложено приравнять зарплаты депутатов к средним по странеКомандиром экипажа севшего без шасси Ил-38 оказался 73-летний асАэрофлот определился с наказанием за переименование Калининграда в Кенигсберг
          В США признали превосходство России в киберпространствеПассажирам разрешили лежать на полу аэропортов с одним условиемОпубликовано видео аварийной посадки Ил-38 в ЖуковскомПрезидент Европейского союза дзюдо рассказал об «охоте» за российскими спортсменами
          Российские летчики «ювелирно» посадили иностранный военный самолет без стойки шассиВ Белоруссии испугались названия «Бессмертный полк»Крым предостерег украинских браконьеров от убийства дельфиновСША поставили ближайшим союзникам ультиматум

          Главная тема


          По какой схеме пойдет повышение пенсионного возраста

          «значимый участник»


          Глава ЕК выступил с неожиданно пророссийским заявлением

          «рационально использовали»


          В Киеве рассказали о преимуществах дивизии СС «Галичина» перед Красной армией

          нокаут мира


          Бой Емельяненко в Чикаго не продлился и минуты (видео)

          развитие технологий


          Касперская поспорила с Чубайсом из-за Маска

          «захвачена наемниками»


          Российский десант высадился в центре Африки

          военно-морской флот


          Опубликовано видео прохода российских боевых кораблей под аркой Крымского моста

          скандальный поворот


          Извинится ли Запад за клевету о «российском допинге»

          «Человек раскрепостился»


          Тбилиси разъяснил заявление Лукашенко о том, что «премьер Грузии на 75% русский»

          Дикое Поле


          Денис Селезнев: Состоялся очередной акт гибели того, что когда-то объединяло Украину и Россию

          новая национальная идея


          Ирина Алкснис: Люди не замечают крайне важных процессов, протекающих в стране

          историческое соглашение


          Дмитрий Дробницкий: У главы КНДР просто нет другого выхода, кроме как «торговать» денуклеаризацией

          на ваш взгляд


          Является ли происходящее в Армении цветной революцией?

          Саакашвили встретился в Амстердаме с грузинскими оппозиционерами

          29 апреля 2018, 11:07

          Текст: Сергей Гурьянов

          Версия для печати

          Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили собрал в Амстердаме лидеров нескольких грузинских оппозиционных партий, предложив им объединиться и координировать действия по смене действующей власти.

          «Мы договорились по трем основным принципам – это, в первую очередь, ненападение друг на друга, объединение всех против олигархического режима (экс-премьера Бидзина) Иванишвили и создание одной политической силы, препятствующей фальсификации предстоящих в октябре президентских выборов», – приводит «Интерфакс» слова лидера общественного движения «Новое единство для Грузии» Мамуки Гамкрелидзе.

          Саакашвили заявил на встрече, что хочет избавить Грузию от олигархического режима, других амбиций у него нет.

          Напомним, экс-президент Грузии Саакашвили лишен грузинского гражданства, на родине в его отношении возбуждено несколько уголовных дел.

          Сейчас он находится в Нидерландах, где устроился на работу в Академию спикеров.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............