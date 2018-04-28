Ученые измерили дозу радиации в костях жителей Хиросимы

Физики изучили кости жертв ядерной бомбардировки Хиросимы и установили, какая доза радиации привела к их гибели.

Уровень радиации в костях жителей Хиросимы, пострадавших от ядерной атаки, составил 9,5 грэя, передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал PLoS One.

Отмечается, что эти значения совпадают с данными о количестве радиации, обнаруженном в кирпичных стенах зданий в Хиросиме.

«Мы надеемся, что наша методика поможет полицейским находить «грязные бомбы», заложенные террористами, и определять тех их жертв, кому больше всего требуется неотложная помощь», – отметил ученый из бразильского университета Сан-Паулу Освальдо Баффа.

Ученые говорят, что точную минимальную смертельную дозу радиации установить сложно, так как стволовые клетки, от которых зависит вероятность выживания после облучения, распределены по организму неравномерно. Отмечается, что радиация в от четырех до девяти грэй достаточна для медленной смерти, облучение в 10-20 грей приводит к мгновенной смерти.

Изучать эту сферу сложно, так как есть всего два примера таких смертей – бомбардировки городов Хиросима и Нагасаки, но точных данных, учитывая уровень развития науки того времени, нет.

Способ решить эту проблему команда Баффы нашла в результатах опытов 50-летней давности. Тогда один из физиков обнаружил, что облучение костей гамма- и рентгеновскими лучами намагничивало их и меняло структуру кристаллов апатита в их толще. Изначально этот метод использовался для определения древности археологических и палеонтологических артефактов.

После появления современных компьютеров ученые из Сан-Паулу попробовали использовать этот метод для измерения мощности дозы облучения жертв ядерных бомбардировок. Они дополнительно обстреливают кости пучками ионизирующих лучей и при помощи ЭПР-спектрометра измеряют степень изменения магнитных свойств.

Напомним, в феврале японские организации хибакуся (переживших атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки), раскритиковали новую ядерную доктрину США, отодвигающую перспективу отказа от ядерного оружия.