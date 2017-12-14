Опубликовано видео прохода российских боевых кораблей под аркой Крымского моста

В пятницу, 27 апреля, противодиверсионный катер «Раптор» и десантный катер ДК-199 прошли под аркой Крымского моста, пересекли Керченский пролив и вошли в воды Азовского моря; видеозапись опубликована в Сети.

«Корабли Новороссийской военной морской базы Черноморского флота впервые направляются в Ростов-на-Дону, где примут участие в статической демонстрации, посвященной 100-летию Южного военного округа», – сообщил телеканалу «Звезда» начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.

По его словам, на набережной столицы Дона черноморцы продемонстрируют возможности современной техники, мастерство и выучку личного состава, пройдя с отделением морской пехоты и БТР-82 на борту десантного катера.

В четверг автодорожная часть Крымского моста прошла проверку на прочность. В субботу строители провели тестовое включение архитектурной подсветки автодорожной арки Крымского моста.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Крымский мост откроется для легковых автомашин почти на восемь месяцев раньше запланированного срока. Строители и инженеры постарались успеть к открытию нового туристического сезона, что может подтолкнуть туристов к посещению Крыма.