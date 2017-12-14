Автодорожная часть Крымского моста прошла проверку на прочность

Специалисты провели приемочные обследования, статические и динамические испытания автодорожной части Крымского моста, в том числе с помощью восьми 35-тонных грузовиков, и подтвердили надежность его несущих конструкций, сообщили в инфоцентре «Крымский мост».

«Это завершающий этап контроля качества строительно-монтажных работ перед итоговой приемочной комиссией. Испытания подтвердили надежность несущих конструкций моста и их готовность к вводу в постоянную эксплуатацию», – сообщили агентству Крыминформ в инфоцентре.

В рамках испытания Крымского моста специалисты при помощи специальных инструментов обследовали ключевые несущие конструкции – опоры и пролеты. Затем были проведены статические и динамические испытания. Им подверглись полностью готовые сегменты моста на трех участках.

«Для проведения испытаний инженеры установили на пролетах многочисленные датчики, которые фиксировали в реальном времени реакцию конструкций на нагрузки. Затем участки моста «нагружали» восемью гружеными самосвалами полной массой каждый в 35 тонн. Грузовики перемещались по пролетам по различным схемам-сценариям, моделируя разные типы и направления нагрузки. Результаты испытаний подтвердили несущую способность и конструктивную надежность моста», – сообщил инфоцентр.

Тем временем строители завершили укладку асфальтобетона на автодорожной части моста через Керченский пролив. В завершающей стадии находится и обустройство автодорожных подходов к мосту. По словам начальника отдела капитального строительства ФКУ Упрдор «Черноморье» Евгения Михалко, в мае на первом этапе будет запущено движение по основному ходу автоподхода со стороны Краснодарского края, пока без учета транспортных развязок, но с обеспечением возможности разворота на 34-м километре дороги, передает РИА «Новости».

«Для установки шумозащитных экранов сыграли роль несколько факторов. Это район перспективной застройки населенного пункта станицы Тамань. Это, в том числе, обеспечение эстетического восприятия участниками движения, а также минимизация нанесения ущерба окружающей среде в виде гибели птиц. Ограждения немножко затемнены, чтобы перелетные птицы не бились о них», – пояснил Михалко.

По его словам, трасса проложена самым оптимальным способом. «В обход населенных пунктов с минимизацией воздействия на окружающую среду, здесь расположены виноградники, с минимизацией воздействия на археологическое наследие. Будет обеспечена самая эффективная логистика», – рассказал Михалко, уточнив, что пропускная способность трассы составит до 36 тыс. автомобилей в сутки.

В среду российский космонавт Антон Шкаплеров опубликовал фотографии Крымского моста, сделанные с борта МКС.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Крымский мост откроется для легковых автомашин почти на восемь месяцев раньше запланированного срока. Строители и инженеры постарались успеть к открытию нового туристического сезона, что может подтолкнуть туристов к посещению Крыма.