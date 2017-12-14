Автодорожная арка Крымского моста получила синюю подсветку

Строители провели тестовое включение архитектурной подсветки автодорожной арки Крымского моста.

Как говорится в сообщении инфоцентра «Крымский мост», проект предусматривает статичную светоцветовую картину. Арочные пролеты будут подсвечиваться тремя цветами: автодорожная арка – синим, железнодорожная – красным светом, а фарватерные опоры и наружные вертикальные конструктивные элементы арок подсветят белым.

В постоянном режиме подсветка заработает после завершения строительства железнодорожной части моста.

Напомним, в четверг автодорожная часть Крымского моста прошла проверку на прочность.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Крымский мост откроется для легковых автомашин почти на восемь месяцев раньше запланированного срока. Строители и инженеры постарались успеть к открытию нового туристического сезона, что может подтолкнуть туристов к посещению Крыма.