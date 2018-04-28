МЧС удалило «трогательное письмо» кемеровского пожарного

С сайта сибирского регионального центра МЧС исчезло письмо командира пожарного звена Сергея Генина, обвиняемого в халатности при тушении возгорания в кемеровском ТРК «Зимняя вишня».

Сохраненная копия публикации осталась в веб-архиве.

О причинах удаления письма не сообщается.

Напомним, Сергей Генин написал из СИЗО «трогательное письмо», в котором благодарит за поддержку, а также рассказывает об отношении к нему сокамерников. Выдержки из него распространила пресс-служба Сибирского регионального центра (СРЦ) МЧС.

Сергею Генину было предъявлено обвинение в халатности. До этого в МЧС России заявили, что пожарный действовал в соответствии с уставом. Кемеровчане вступились за пожарного.

В апреле Генин был арестован.

Пожар в кемеровском ТРК «Зимняя вишня» унес жизни 60 человек. После трагедии СК изъялдокументы в кемеровском ГУ МЧС, местных органах власти и контролирующих органах в рамках расследования уголовного дела о пожаре.