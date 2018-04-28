Роскомнадзор разблокировал три подсети зарубежных хостинг-провайдеров

Роскомнадзор снял блокировку трех подсетей зарубежных хостинг-провайдеров, чтобы избежать проблем с ограничением доступа к сторонним ресурсам, но IP-адреса Telegram остаются заблокированы.

«В рамках комплекса мер по исполнению решения суда в отношении Telegram Роскомнадзор снял с блокировки три подсети ряда зарубежных хостинг-провайдеров с целью избежать ограничения доступа к добропорядочным интернет- ресурсам. При этом IP-адреса Telegram, находящиеся в составе данных подсетей, полностью установлены и блокируются», – отметили в ведомстве, передает ТАСС.

Там добавили, что разблокировка подсетей никак не повлияет на уровень деградации мессенджера.

Тем временем Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск петербургской компании «Инвестори» к Роскомнадзору о взыскании 5 млн рублей убытков, которые, по мнению истца, были причинены попытками ограничить доступ к Telegram.

Перед этим в четверг интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев заявил, что попытки блокировки Telegram могут продолжаться вечно, потому что мессенджер является приложением, а не сайтом.