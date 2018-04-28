В суде Москвы зарегистрирован первый иск к Роскомнадзору из-за блокировки Telegram

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск петербургской компании «Инвестори» к Роскомнадзору о взыскании 5 млн рублей убытков, которые, по мнению истца, были причинены попытками ограничить доступ к Telegram.

Иск поступил в арбитраж 27 апреля, к производству он пока не принят. Вторым ответчиком в иске указано министерство финансов России.

В материалах суда основания исковых требований пока не указаны, однако РИА «Новости» располагает копией иска. В нем говорится, что истец понес убытки из-за веерных блокировок сторонних сервисов Роскомнадзором в попытках ограничить доступ к Telegram.

Ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев заявил, что попытки блокировки Telegram могут продолжаться вечно, потому что мессенджер является приложением, а не сайтом.