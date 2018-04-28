Кремль оценил вред от антироссийских санкций для европейских бизнесменов

Москва не знает, обсуждали ли канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп негативное влияние антироссийских санкций на европейский бизнес, но Кремлю известно о заявлениях самих предпринимателей о недопустимости ущерба для коммерческой деятельности от действий Вашингтона, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы также ориентируемся на те заявления, которые были сделаны по итогам встреч, которые мы видели. Пока большей информацией мы не располагаем», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, есть ли в Кремле информация о том, обсуждался ли на встрече Меркель и Трампа вред антироссийских санкций для европейского бизнеса.

Пресс-секретарь президента отметил, что Кремлю известна позиция самих европейских предпринимателей.

«Вместе с тем, нам хорошо известно, в том числе из соответствующих заявлений официальных лиц Германии и других стран и высказываний представителей крупного европейского бизнеса о недопустимости ситуации, когда американская санкционная политика идет в ущерб интересам европейского бизнеса», – сказал Песков.



Напомним, Ангела Меркель посетила Белый дом в пятницу. На встрече лидеры затронули наиболее важные внешнеполитические вопросы, в том числе и антироссийские санкции. Как сообщила Меркель, разговор зашел и о политике России, ее роли в Сирии, а также ситуации на Украине.