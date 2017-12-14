NYT: Трамп и Меркель снова не смогли договориться

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28 апреля, суббота  |  Последнее обновление — 11:13  |  vz.ru
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Россия заработает на примирении двух Корей

Россия может вернуться к двум проектам, которые были невозможны из-за политических сложностей вокруг КНДРФото: Ryu Seung-Il/Zuma/Global Look Press
Наметившееся примирение Южной и Северной Кореи дает шанс на реализацию двух проектов, напрямую связанных с Россией. Речь идет о строительстве газопровода в Южную Корею через северокорейскую территорию, в чем России нет равных. А также о соединении межкорейской железной дороги с российским Транссибом. Что именно это могло бы дать нашей стране? Подробности...
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Какое значение для России будет иметь объединение двух Корей

Эта встреча действительно радует Ким Чен Ына и Мун Чжэ ИнаФото: Korea Summit Press Pool/Reuters
Перспектива заключения мирного договора между двумя Кореями и исчезновения корейской темы из списка важнейших мировых проблем будет означать наступление нового миропорядка. И это прямо будет затрагивать не только собственно Пхеньян и Сеул, Пекин и Вашингтон – но и Москву. Каким образом и в чем здесь интересы России? Подробности...
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Татарстан пытается взять реванш по языковому вопросу

Добровольность изучения татарского языка в Татарстане сравнили с холокостомФото: Егор Алеев/ТАСС
В Казани опять заговорили о том, что татарский язык необходимо изучать каждому ребенку в каждой школе. Ранее точку в этом вопросе поставил Владимир Путин, но татарстанские единороссы пытаются сделать вид, что это не точка, а точка с запятой. Показательно, что их в этом поддерживают пропагандистские СМИ, финансируемые из США. Подробности...
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В мире изменилось отношение к послушанию США

Самыми послушными в мире союзниками Госдеп назвал израильтян, украинцев и папуасов из МикронезииФото: F. Schneider/Arco Images/Global Look Press
США назвали десятку своих самых послушных союзников, вычислив их по статистике голосований в ООН. Среди тех, кто чаще всех выступает в унисон с Вашингтоном, оказались Израиль, Украина и населенные папуасами островные государства, вроде Микронезии и Палау. В целом поддержка США внутри ООН упала на 10 процентов. С приходом Трампа рука Госдепа перестала кормить союзников столь щедро, как раньше. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Свой вклад в «бархатную революцию» внесла даже Ким Кардашьян

Владимир Блинов, digital-агентство «Интериум»
Британские ученые сделали вывод, что соцсети – хорошее средство раскрутки и координации в любых протестах, митингах и акциях. Можно выделить «три боевых слона», на которых революции, «цветные» и «бархатные», въезжают в «режимы». Подробности...

В любом труде человек всегда может стать режиссером своей жизни

Александр Христофоров, журналист
Герой Труда Российской Федерации – высшее звание, второе по статусу после Героя России. В преддверии Праздника весны и труда 1 мая президент Владимир Путин вручил медали пятерым россиянам с богатейшим трудовым стажем. Подробности...

Крымский мост готов, но что за ним – пока не понятно

Анатолий Цуркин, министр транспорта Крыма 2014 - 2015, председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма
Чем ближе к маю, тем ближе к открытию транспортного перехода через Керченский пролив. То, что мост и автоподходы будут открыты досрочно, не вызывает сомнений, но как будет организовано движение далее – тайна, покрытая мраком. Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

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      В пятницу лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чже Ин провели исторические переговоры. Прямых контактов между странами не было 11 лет. По итогам межкорейского саммита была подписана совместная декларация, в которой говорится о намерении двух стран заключить мирный договор
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      Генштаб продемонстрировал обломки сбитых в Сирии крылатых ракет

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          NYT: Трамп и Меркель снова не смогли договориться

             28 апреля 2018, 09:50
          Фото: Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press
          Текст: Марина Балтачева

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          Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу даже не пытались скрыть разногласия по ядерной сделке с Ираном и торговыми отношениями между Соединенными Штатами и Европой. Встреча в Белом доме, судя по всему, не принесла никаких результатов, подчеркнула газета The New York Times.

          Отношения Трампа и Меркель были холодными изначально. Но если во время прошлых встреч лидеры старались обходить острые углы  и подчеркивать вопросы, где им удалось достичь согласия, в пятницу этого уже не было, подчеркнула газета The New York Times.   

          Трамп настаивал, что торговые отношения между США и Европой были «несправедливыми», а Меркель прямо заявляла, что президент не оправдал ее ожиданий и не снял с Евросоюза пошлины на сталь и алюминий, введенные им в марте.

          «Нам нужны обоюдные отношения, которых у нас нет», – сказал Трамп, стоя рядом с Меркель на пресс-конференции в Белом доме. «Мы работаем над этим», – добавил он. В ответ Меркель, чье выражение лица «менялось с серьезного на озадаченное», пока она слушала Трампа, заявила, что американский лидер так и не дал ей четкого плана по поводу дальнейшей судьбы тарифов. «У нас был обмен мнениями о текущем состоянии дел…  Решение зависит от президента», – подчеркнула она.

          Та же картина была и касательно сделки с Ираном. Меркель назвала ее несовершенной, но необходимой «частью мозаики», над которой усиленно работали Германия и зарубежные партнеры. «Посмотрим, что будут делать США», – сказала Меркель. Однако, Трамп ответил молчанием, не давая никаких намеков по поводу того, планирует ли он, как обещал, разорвать ядерную сделку, указала газета.  

          «Полуофициальный визит Меркель, когда лидеры несколько часов проговорили за закрытыми дверями, резко контрастировал с недавним визитом президента Франции Эммануэля Макрона, в честь которого был произведен 21 пушечный залп, затем был устроен торжественный ужин и организован оперный спектакль в Белом доме. Макрон также, как и Меркель настаивает, чтобы Трамп не разрывал сделку с Ираном, однако, это не затрагивает отношений между французским и американским лидерами», – подчеркнуло издание.

          Впрочем, эксперты были готовы и к худшему пятничному сценарию в Белом доме. Так, замдиректора Европейских программ Центра стратегических и международных исследований США Джеффри Ратке отметил, что в отношениях Трампа и Меркель есть «ложка меда»: «Они, похоже, стараются ладить, но без реального прогресса по основным вопросам», – резюмировал эксперт.

          Напомним, Ангела Меркель посетила Белый дом в пятницу. На встрече лидеры затронули наиболее важные внешнеполитические вопросы, в том числе и антироссийские санкции. Как сообщила Меркель, разговор зашел и о политике России, ее роли в Сирии, а также ситуации на Украине. Она отметила, что никто не заинтересован в плохих отношениях с Россией, но в то же время призвала называть своими именами «такие вещи, как, например, на Украине».

          Накануне немецкий бизнес призвал Меркель выступить против американских санкций в отношении России.


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