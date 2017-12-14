NYT: Трамп и Меркель снова не смогли договориться

Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу даже не пытались скрыть разногласия по ядерной сделке с Ираном и торговыми отношениями между Соединенными Штатами и Европой. Встреча в Белом доме, судя по всему, не принесла никаких результатов, подчеркнула газета The New York Times.

Отношения Трампа и Меркель были холодными изначально. Но если во время прошлых встреч лидеры старались обходить острые углы и подчеркивать вопросы, где им удалось достичь согласия, в пятницу этого уже не было, подчеркнула газета The New York Times.

Трамп настаивал, что торговые отношения между США и Европой были «несправедливыми», а Меркель прямо заявляла, что президент не оправдал ее ожиданий и не снял с Евросоюза пошлины на сталь и алюминий, введенные им в марте.

«Нам нужны обоюдные отношения, которых у нас нет», – сказал Трамп, стоя рядом с Меркель на пресс-конференции в Белом доме. «Мы работаем над этим», – добавил он. В ответ Меркель, чье выражение лица «менялось с серьезного на озадаченное», пока она слушала Трампа, заявила, что американский лидер так и не дал ей четкого плана по поводу дальнейшей судьбы тарифов. «У нас был обмен мнениями о текущем состоянии дел… Решение зависит от президента», – подчеркнула она.

Та же картина была и касательно сделки с Ираном. Меркель назвала ее несовершенной, но необходимой «частью мозаики», над которой усиленно работали Германия и зарубежные партнеры. «Посмотрим, что будут делать США», – сказала Меркель. Однако, Трамп ответил молчанием, не давая никаких намеков по поводу того, планирует ли он, как обещал, разорвать ядерную сделку, указала газета.

«Полуофициальный визит Меркель, когда лидеры несколько часов проговорили за закрытыми дверями, резко контрастировал с недавним визитом президента Франции Эммануэля Макрона, в честь которого был произведен 21 пушечный залп, затем был устроен торжественный ужин и организован оперный спектакль в Белом доме. Макрон также, как и Меркель настаивает, чтобы Трамп не разрывал сделку с Ираном, однако, это не затрагивает отношений между французским и американским лидерами», – подчеркнуло издание.

Впрочем, эксперты были готовы и к худшему пятничному сценарию в Белом доме. Так, замдиректора Европейских программ Центра стратегических и международных исследований США Джеффри Ратке отметил, что в отношениях Трампа и Меркель есть «ложка меда»: «Они, похоже, стараются ладить, но без реального прогресса по основным вопросам», – резюмировал эксперт.

Напомним, Ангела Меркель посетила Белый дом в пятницу. На встрече лидеры затронули наиболее важные внешнеполитические вопросы, в том числе и антироссийские санкции. Как сообщила Меркель, разговор зашел и о политике России, ее роли в Сирии, а также ситуации на Украине. Она отметила, что никто не заинтересован в плохих отношениях с Россией, но в то же время призвала называть своими именами «такие вещи, как, например, на Украине».

Накануне немецкий бизнес призвал Меркель выступить против американских санкций в отношении России.