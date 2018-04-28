Медведев сказал, чему надо поучиться у американцев

Россия может поучиться американскому прагматизму, хотя это не означает согласия с действиями США, сказал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Медведев отметил, что американцы, даже выдвигая кому-то политические условия, максимально защищали свой рынок и пытались продвигать экономическую повестку дня передает РИА «Новости» со ссылкой на интервью Медведева каналу «Россия 1».

«Я всегда поражался этому. То есть они могли нам какие-то выкатывать вопросы политического, гуманитарного порядка. Потом говорили: «У нас здесь экономические интересы, в том числе в России, вы их не трогайте!» Да, и это как бы абсолютно отдельная история, здесь ничего делать нельзя», – пояснил он.

Медведев отметил, что это «абсолютно жесткий американский прагматизм», и в чем-то России этому даже нужно поучиться. «Но это не значит, что мы с этим согласны. Более того, естественно, на такого рода действия будет противодействие», – сказал он.

Напомним, 6 апреля США ввели санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. После этого акции «Русала» обвалились на 46,9%. Вашингтон выдвинул условие снятия санкций с «Русала» при условии, если российский олигарх Олег Дерипаска откажется от контроля над компанией.

В пятницу стало известно, что Дерипаска согласился покинуть совет директоров En+ и дал согласие на вхождение новых независимых директоров.

Ранее Совет Федерации одобрил законопроект, предусматривающий ответ России на санкции США. Проект, в частности, содержит запрет на ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, а также лекарственных препаратов, подразумевает приостановку сотрудничества России и США по атому, авиастроению и ракетным двигателям и ограничение вывоза из России редкоземельных металлов.