КНДР без купюр опубликовала текст совместной с Южной Кореей декларации

Северокорейское Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) в субботу опубликовало полный текст Пханмунчжомской декларации о мире, процветании и воссоединении, подписи под которым накануне поставили лидеры КНДР и Южной Кореи.

Государственное агентство КНДР, которое обычно адаптирует информацию для внутреннего пользования, не стало делать купюр в тексте декларации, передает РИА «Новости».

В частности, в документе сказано, что «Север и Юг договорились объявить об окончании войны в нынешнем году...». Никаких изменений нет и в пункте о полной денуклеаризации: «Север и Юг подтвердили общую цель – путем полной денуклеаризации реализовать безъядерный Корейский полуостров».

В редакционной статье, посвященной прошедшей в пятницу встрече, не встречается характерных для ЦТАК формулировок о «наемниках США» и других. В статье с присущим северокорейским СМИ пафосом описана встреча двух лидеров: «Облик руководителей Севера и Юга, которые взялись за руки и свободно перешагивают границу между Севером и Югом, разом разрушает стену раскола, является первой в истории нашей нации картиной, которая производит глубокое впечатление, и заставляет весь мир кипеть от восторга, ликования и восхищения».

По итогам встречи на высшем уровне КНДР и Южная Корея подписали совместную декларацию и объявили о старте полной денуклеаризации Корейского полуострова. Газета ВЗГЛЯД подробно освещала итоги эпохальной встречи, а также рассказывала о двух связанных с Россией проектах, которые теперь получили шанс на реализацию.