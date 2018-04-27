Сенатор: С 2000 года из России незаконно вывели более 430 млрд долларов

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев сообщил, что, согласно независимым оценкам, в период с 2000 года по 2017 год из России было вывезено незаконно более 430 млрд долларов.

Он подчеркнул, что это гигантские финансовые средства, а незаконный вывод капитала из России является одной из ключевых проблем, влияющих на реализацию прорывного развития в различных секторах отечественной экономики, передает РИА «Новости».

Бондарев сообщил, что комитет по обороне и безопасности Совфеда предлагает реформировать систему банковского надзора «в сфере хранения значимой информации о деятельности кредитных организаций», разработать новые механизмы по выявлению фиктивных сделок в сфере внешнеэкономической деятельности, а также схем уклонения от уплаты налогов и незаконного выведения материальных средств из России.

Напомним, в начале апреля генпрокурор Юрий Чайка потребовал от Британии вернуть 500 млрд рублей, незаконно выведенных за границу лицами, осужденными в России за совершение экономических преступлений.