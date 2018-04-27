Эксперт: Навальный понял, что не соберет много народу и это станет заметно

Навальный понимает, что не соберет много народу и на проспекте Сахарова это будет слишком заметно. Вот почему он призывает своих сторонников смешаться с праздничной толпой на Тверской, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вячеслав Смирнов, комментируя реакцию Алексея Навального на предложение мэрии провести митинг за пределами Садового кольца.

«Навальному предложили идеальный вариант по месту проведения, но его этот вариант не устроил по той причине, что слишком легко можно было (бы) сосчитать, сколько человек реально пришло на согласованное мероприятие. Это количество было бы меньше, чем он считает для себя достойным», – заявил директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов.

«Задача Навального была назвать те места проведения, на которые бы точно не пошла мэрия. В итоге мероприятие будет несогласованным, можно будет заявлять о «кровавом режиме», репрессиях и запретах. Теперь Навальный уже отказался – оказывается, место было предоставлено не то, что нужно», – посетовал политолог.

Как полагает Смирнов, Навальный хочет использовать толпу горожан, которая и так соберется в праздничный день на Тверской улице.

«Навальный хочет провокаций. Он всегда так хочет. В Москве на День города уже возникали столкновения радикальных демонстрантов и тех ребят, которые устраивали театрализованные праздничные представления. Если из общей толпы демонстранты выкрикивают лозунги, то полиции труднее и пресекать незаконные акции. Таким образом, полиция связана в своих действиях», – пояснил Смирнов.

Вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова недоумевает, чем плоха традиционная митинговая площадка на проспекте Сахарова.

«Место на проспекте Сахарова – это на самом деле одна из самых честных, в хорошем смысле, локаций в центре Москвы. С одной стороны, это в центре, никто не скажет, что вы заставляете нас митинговать в Бутово и туда никто не приедет. При этом там все видно, и видно очень хорошо. Совершенно очевидно, что в майские праздники никто ради никакого митинга Навального или не Навального не будет блокировать Тверскую. Это просто несерьезно. Если человек о таком просит, он понимает с самого начала, что его просьбу власти выполнять не будут. Это в чистом виде его любимая игра – давайте откажемся от локации, которую предлагает мэрия. С одной стороны, это дает повод пожаловаться, с другой стороны, мы выходим на несанкционированную площадку, что повышает вероятность развития ситуации по ему выгодному сценарию», – сказала Федорова газете ВЗГЛЯД.

Ранее власти Москвы сочли безответственным намерение сторонников оппозиционера Алексея Навального проводить массовую акцию 5 мая в центре столицы вопреки аргументам мэрии, заявил руководитель департамента региональной безопасности Владимир Черников.

«Считаю, что это безответственный шаг, провокация со стороны организаторов. По-другому мы это не можем оценивать», – цитирует Черникова «Интерфакс». Так чиновник прокомментировал реакцию Алексея Навального на предложение мэрии провести шествие и митинг за пределами Садового кольца. По словам Черникова, подобными призывами Навальный «толкает своих сторонников на прямое правонарушение – участие в несанкционированном массовом мероприятии».

Ранее Навальный заявил, что его сторонники отказались от предложенного мэрией Москвы варианта проведения митинга 5 мая и требуют провести акцию в пределах Садового кольца. На протяжении недели оппозиционеры пытаются достичь консенсуса в вопросе места проведения акции оппозиции в Москве.

До этого Черников сообщал, что московские власти разрешили сторонникам Навального митинговать на проспекте Академика Сахарова.