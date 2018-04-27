Власти Москвы назвали безответственным желание оппозиции провести несогласованную акцию

Власти Москвы сочли безответственным намерение сторонников оппозиционера Алексея Навального проводить массовую акцию 5 мая в центре российской столицы вопреки аргументам мэрии, заявил руководитель департамента региональной безопасности Владимир Черников.

«Считаю, что это безответственный шаг, провокация со стороны организаторов. По другому мы это не можем оценивать», – цитирует Черникова «Интерфакс».

Так чиновник прокомментировал реакцию Алексея Навального на предложение мэрии провести шествие и митинг за пределами Садового кольца.

По словам Черникова, подобными призывами Навальный «толкает своих сторонников на прямое правонарушение – участие в несанкционированном массовом мероприятии».

Ранее Навальный заявил, что его сторонники отказались от предложенного мэрией Москвы варианта проведения митинга 5 мая и требуют провести акцию в пределах Садового кольца. На протяжении недели оппозиционеры пытаются достичь консенсуса в вопросе места проведения акции оппозиции в Москве.

До этого Черников сообщал, что московские власти разрешили сторонникам Навального митинговать на проспекте Академика Сахарова.

По словам Навального, московские власти не разрешили его сторонникам проведение 5 мая шествия по Тверской улице с митингом на Манежной площади, посвященной инаугурации Владимира Путина. Блогер отметил, что его сторонники все равно проведут акцию. В ответ столичная полиция пообещала пресекать любые нарушения общественного порядка на майские праздники.