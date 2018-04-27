Опубликовано видео задержания боевиков ИГ в Москве

ФСБ опубликовала видео задержания в магазине боевиков «Исламского государства*», которые планировали теракты в Москве.

Сотрудники спецслужб задержали подозреваемых в строительном магазине, передает РИА «Новости».

Ранее ФСБ рассказывали о разгроме в Новом Уренгое спящей ячейки «Исламского государства*», в которую входили 20 человек.



На прошлой неделе в России спецслужбы предотвратили теракт, готовящийся боевиками на майские праздники.