В России предотвращен теракт на майских праздниках

Двое боевиков, ликвидированные в ходе перестрелки в Дербентском районе, готовили теракт на майские праздники, сообщили в НАК.

В лесополосе вблизи села Чинар в Дербентском районе Дагестана были обнаружены двое бандитов. В ответ на предложение сложить оружие они открыли огонь и были ликвидированы, передает ТАСС со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).

«По имеющимся данным, они являлись приверженцами одной из международных террористических организаций и готовились совершить теракт на майские праздники», – отметили в НАК.

Сообщается, что среди личного состава сил правопорядка потерь нет, среди гражданских пострадавших также нет.

Ранее во вторник стало известно о перестрелке в Дербентском районе, в ходе которой были уничтожены два боевика.

В субботу начальник УФСБ по Республике Дагестан принял решение о проведении контртеррористической операции и введении соответствующего правового режима на территории Дербентского района и в Дербенте. В субботу сообщалось о ликвидации девяти боевиков.