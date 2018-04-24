Боевики уничтожены в Дербентском районе Дагестана

Перестрелка силовиков с боевиками произошла в Дербентском районе Дагестана; по предварительным данным, уничтожены двое боевиков, сообщили в силовых структурах республики.

Силовики проверяли лесной массив и наткнулись на блиндаж боевиков», после чего «произошел бой, передает ТАСС.

«Предварительно, двое боевиков уничтожены», – следует из сообщения источника в силовых структурах Дагестана.

Ранее сообщалось, что в Дербенте ликвидировали девять боевиков.