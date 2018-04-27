Брызгалову после Олимпиады разлучили с Крушельницким

Керлингистка Анастасия Брызгалова впервые без своего партнера Александра Крушельницкого выступит в международном турнире среди смешанных пар Arctic Cup в Дудинке (Красноярский край), сообщил президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев.

«В этом году на международных соревнованиях в Дудинке, куда приезжают лучшие спортсмены мира, будет участвовать Брызгалова, но без Крушельницкого. Ее партнером будет Алексей Тимофеев. Это будет первый официальный турнир для Брызгаловой в дабл-миксте после Олимпиады», – передает ТАСС слова Свищева.

Он рассказал также, что накануне встретился с президентом Всемирной федерации керлинга Кейт Кейтнесс.

«Мы обсудили проведение международных соревнований на территории России и пригласили Кейт на соревнования в Дудинку. Также у нас запланировано четыре международных соревнования на территории России. На сочинском стадионе в этом году будет насыщенная международная программа, турниры уровня Кубка мира», – сказал президент ФКР.



Напомним, 1 марта керлингистка Анастасия Брызгалова отказалась от предложения выступить на ЧМ по керлингу в дабл-миксте с другим партнером вместо своего супруга Александра Крушельницкого.