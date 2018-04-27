Ученые обнаружили неожиданное свойство пищевой соды

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27 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 11:16  |  vz.ru
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Россия заработает на ЧМ-2018 не хуже других

Посчитали, сколько Россия заработает на подготовке и проведении ЧМ-2018Фото: Sergei Karpukhin/Reuters
Правительство посчитало, сколько сотен миллиардов рублей получила российская экономика за время подготовки к чемпионату мира по футболу благодаря тем сотням миллиардов рублей, которые потрачены на спортивную и транспортную инфраструктуру. На туристах во время турнира Россия заработает еще 121 млрд рублей, окупив тем самым 17% общих затрат на этот международный проект. На самоокупаемость выйти не получится, но не в этом главная задача ЧМ. Подробности...
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Извинится ли Запад за клевету о «российском допинге»

Сначала Григорий Родченков изменил свою внешность, а потом и показания Фото: кадр телеканала CBS
Главный свидетель обвинений в адрес России в использовании допинга Григорий Родченков отказался от части своих утверждений – и это само по себе сенсация и скандал. По мифу о «государственной системе поддержки» допинга в России нанесен колоссальный удар. Но что это значит для всей системы демонизации России, принятой сегодня на Западе? Подробности...
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Татарстан пытается взять реванш по языковому вопросу

Добровольность изучения татарского языка в Татарстане сравнили с холокостомФото: Егор Алеев/ТАСС
В Казани опять заговорили о том, что татарский язык необходимо изучать каждому ребенку в каждой школе. Ранее точку в этом вопросе поставил Владимир Путин, но татарстанские единороссы пытаются сделать вид, что это не точка, а точка с запятой. Показательно, что их в этом поддерживают пропагандистские СМИ, финансируемые из США. Подробности...
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Победе Пашиняна помогло перевоплощение в погибшего ополченца

Из щеголя в европейском костюме Никол Пашинян всего за месяц превратился в пропахшего порохом революционера-мачоФото: Асатур Есаянц/Sputnik/РИА Новости,
РИА Новости
Легкость, с какой никому в России не ведомый маргинал Никол Пашинян свалил такого матерого лидера, как премьер Армении Серж Саргсян, у многих поначалу не укладывалась в голове. Теперь выяснилось: Пашинян – гений игры в переодевания. Он мастерски перевоплотился в народного героя Армении – полевого командира по кличке Аво, павшего в бою в Карабахе в 1993 году. Даже повязку на руке Пашинян «позаимствовал» у покойника. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Украина и Россия возвращаются в «допотемкинские» времена

Денис Селезнев, блогер
Куски развалившегося советского народа по мере распада скреплявшей его технической кооперации расходятся, как в море корабли. Украина и Россия возвращаются в «допотемкинские» времена, когда волны Черного и Азовского морей омывали Дикое Поле. Подробности...

Тем, кому чужда светлая память, объяснять ничего не надо

Виктория Федотова, журналист
«Бессмертный полк» – дань памяти и акт примирения с историей каждой семьи и страны в целом. В отличие от военного парада, он не несет милитаристского заряда, это сугубо гражданская акция. Гражданская во всех смыслах. Подробности...
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Чем нам грозит «Золотая пальмовая ветвь» Кирилла Серебренникова

Евгений Фатеев, член Общественной палаты г. Екатеринбурга
Фильм Кирилла Серебренникова «Лето» отобран в основную программу Каннского фестиваля. А суд продлил арест режиссера еще на два месяца. Этого достаточно, чтобы предположить, какая тема «украдет» май у жителей социальных сетей. Подробности...
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          Ученые обнаружили неожиданное свойство пищевой соды

          27 апреля 2018, 10:21

          Текст: Наталья Ануфриева

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          Исследователи из Медицинского колледжа штата Джорджия (США) выяснили, что употребление пищевой соды способно уменьшить воспаления при аутоиммунных заболеваниях.

          Выяснилось, что сода способствует выработке большего количества желудочной кислоты, которая помогает пищеварению, убивая патогенные клетки, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал MedicalXpress.

          Исследователи предположили также, что употребление соды способно снизить нагрузку на селезенку.

          Кроме того, сода хорошо влияет на почки.

          «Клинические испытания показали, что дневная доза пищевой соды способна не только понизить окисляемость, но даже замедлить развитие болезни почек», – заявил из авторов исследования, физиолог Пол О' Коннор.

          В целом же употребление соли снижает количество макрофагов М1 – иммунных клеток, которые провоцируют воспалительные реакции, а также увеличивает число противовоспалительных клеток М2.

          Наблюдение подтвердилось при опытах на мышах, употреблявших раствор соды.


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