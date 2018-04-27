Ученые обнаружили неожиданное свойство пищевой соды

Исследователи из Медицинского колледжа штата Джорджия (США) выяснили, что употребление пищевой соды способно уменьшить воспаления при аутоиммунных заболеваниях.

Выяснилось, что сода способствует выработке большего количества желудочной кислоты, которая помогает пищеварению, убивая патогенные клетки, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал MedicalXpress.

Исследователи предположили также, что употребление соды способно снизить нагрузку на селезенку.

Кроме того, сода хорошо влияет на почки.

«Клинические испытания показали, что дневная доза пищевой соды способна не только понизить окисляемость, но даже замедлить развитие болезни почек», – заявил из авторов исследования, физиолог Пол О' Коннор.

В целом же употребление соли снижает количество макрофагов М1 – иммунных клеток, которые провоцируют воспалительные реакции, а также увеличивает число противовоспалительных клеток М2.

Наблюдение подтвердилось при опытах на мышах, употреблявших раствор соды.