Сеул предложил соединить железные дороги Южной Кореи и КНДР

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин предложил лидеру КНДР Ким Чен Ыну соединить железные дороги двух стран, сообщил старший пресс-секретарь президента Республики Корея Юн Ен Чхан.

Южнокорейский лидер отметил, что это внесло бы значительный вклад в экономическое сотрудничество двух стран, передает ТАСС.

Проект создания межкорейской железной дороги подразумевает ее дальнейшее соединение с российским Транссибом, что позволит значительно ускорить доставку грузов с Корейского полуострова в Европу.

Напомним, в сентябре прошлого года президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин предложил России навести «девять мостов» сотрудничества, одним из которых могло бы стать соединение железнодорожной сети двух стран.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала перспективы сотрудничества России и Южной Корей, а также значение КНДР для их осуществления.