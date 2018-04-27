Госдеп США составил список послушных Вашингтону стран

Государственный департамент Соединенных Штатов подготовил доклад, в котором перечислен список стран, голосующих в Генассамблее ООН в соответствии с позицией Вашингтона, а также перечень государств, имеющих собственную позицию на события в мире.

Согласно докладу, в 2017 году Генассамблея ООН рассмотрела 93 проекта резолюции, причем в 31% случаев большинство государств поддержали позицию Вашингтона, передает РИА «Новости».

Тем не менее, по данным госдепа, за год поддержка Вашингтона в Генассамблее ООН сократилась на 10%.

В десятку послушных стран, чьи решения при голосовании ГА ООН чаще всего совпадали с мнением Вашингтона, вошли Израиль, Микронезия, Канада, Маршалловы острова, Австралия, Великобритания, Франция, Палау, Украина, Чехия.

Собственную позицию на события в мире озвучили: Венесуэла, Иран, Куба, Северная Корея, Сирия, ЮАР, Туркмения, Бурунди, Зимбабве, Боливия.

Комментируя доклад, постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что «это неприемлемый отклик» на американские инвестиции, так как США платят в бюджет ООН 22% от суммы всех взносов, то есть больше, чем три последующих страны-донора вместе взятые.

«Несмотря на эту щедрость, другие в ООН голосовали вместе с нами только в 31% случаев. Это самый низкий показатель с 2016 года», – посетовала Хейли.

Напомним, в декабре прошлого года президент США Дональд Трамп пригрозил лишить финансирования любую страну, которая решится проголосовать в Совбезе ООН за резолюцию, осуждающую решение Вашингтона о признании Иерусалима столицей Израиля.