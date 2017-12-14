Путин пошутил про «cингулярность»

Работа в должности президента позволяет расширять лексикон, отметил глава России Владимир Путин во время ХI съезда Российского союза ректоров в Санкт-Петербурге.

«Я чем больше работаю, тем больше всяких у меня терминов появляется интересных. Сингулярность – это хорошее слово, скажу – буду выглядеть приличным человеком», – передает слова Путина РИА «Новости».

Любовью к сложным терминам известен пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Ранее он говорил, что ему приходится иногда использовать «достаточно филигранные выражения, витиеватые сочетания слов» для того, чтобы собеседники могли лучше понять суть того, что он хочет выразить, «не объяснив до конца мотивацию происходящего».