Трамп признался в ночевке в Москве на конкурсе «Мисс Вселенная – 2013»

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что ночевал в Москве перед конкурсом «Мисс Вселенная» в 2013 году, заявив, что никогда не утверждал обратного.

«Он (директор ЦРУ Джеймс Коми) неверно передал это в своих записках. Написал много лжи. Например, я прилетел в Россию на сутки или двое, потому что владел Miss Universe и смотрел конкурс. Он говорит, что я там не ночевал. Конечно я там остался», – приводят слова Трампа «Ведомости».

Трамп утверждает, что никогда не говорил о «немедленном отъезде» из Москвы.

Ранее на этой неделе американские СМИ сообщили, что Трамп говорил неправду, утверждая, что не ночевал в Москве в ходе конкурса «Мисс Вселенная» в 2013 году, когда опровергал сведения о своем непристойном поведении в российской столице. Bloomberg нашел подтверждения, что ночь перед конкурсом нынешний президент США провел в Москве.

Как отмечалось в публикации, ранее Трамп утверждал, что не ночевал тогда в России.