Столтенберг намекнул, какие ПВО надо покупать Турции

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Турция имеет право самостоятельно принимать решения о приобретении систем ПВО, но выразил надежду на покупку Анкарой военной техники стран-членов альянса.

«Приветствую тот факт, что Турция участвует в диалоге с США относительно приобретения американской системы «Патриот». И также они договорились сотрудничать с итало-французской группой EUROSAM, чтобы приобрести систему противовоздушной обороны», – передает его слова РИА «Новости».

Столтенберг подчеркнул, что НАТО приветствует возможность приобретения систем ПВО у стран НАТО. Также он отметил, что ему известны опасения ряда членов альянса, в том числе США, на счет покупки Турцией С-400 у России.

Генсек НАТО заявил, что НАТО «стремится к открытому диалогу» с Россией.

На прошлой неделе Столтенберг также говорил, что это национальное решение Турции, но подчеркивал важность для альянса, чтобы системы ПВО были интегрированы в единую систему.

Между тем, как сообщала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты, ранее просто неодобрительно высказывавшиеся в адрес Турции в связи с покупкой российских комплексов С-400, перешли к прямым угрозам. Теперь Вашингтон угрожает Анкаре экономическими санкциями в случае окончательного одобрения этой сделки.