Российские ученые описали влияние депрессии на мозг

Депрессия приводит к тому, что внутри мозга начинают активнее работать те цепочки нейронов, которые отвечают за мысли о себе и близком окружении, выяснили российские нейрофизиологи.

Статья о работе ученых опубликована в Journal of Affective Disorders.

Исследователь Геннадий Князев из НИИ физиологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения РАМН в Новосибирске рассказал, что данная теория не нова, но «сейчас она набирает силу», передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Российского научного фонда (РНФ).

«В какой-то момент клиницисты смогут взять ее на вооружение, чтобы лучше понимать, как работать с такими пациентами. К примеру, их нужно больше ориентировать на внешний мир, используя методы когнитивно-поведенческой терапии», – сказал Князев.

Князев и его коллеги проверили одну из самых популярных сегодня теорий, согласно которой появление депрессии связано с чрезмерно высокой активностью особой части мозга, так называемой DMN-сети.

DMN-сеть включает в себя десятки длинных цепочек нейронов в самых разных отделах мозга и отвечает за работу «чувства себя», внимания и восприятие окружающего мира и своих собственных эмоций.

Нейрофизиологи попытались выяснить, действительно ли работа этой части мозга меняется при развитии тяжелой депрессии. Они наблюдали за активностью мозга четырех десятков больных и двух десятков здоровых людей при помощи магнитно-резонансного томографа и электроэнцефалографа.

Приборы помогли исследователям локализовать отдельные части DMN-сети в мозге их испытуемых и сравнить уровень ее активности во время «состояния покоя» – при просмотре фильма или во время наблюдений за окружающим миром – и в других жизненных ситуациях.

Опыты показали, что у людей с депрессией нейроны этой сети действительно более активны, чем остальные части мозга; особенно это проявилось в частях мозга, связанных с эмоциями и вниманием.

Результаты наблюдений говорят о том, что проверенная ими идея ближе к реальности, чем остальные гипотезы. Если это действительно так, то подобную взаимосвязь можно будет использовать в будущем для борьбы с депрессией.

Хроническая депрессия считается одним из самых распространенных и сложных психических расстройств. Появление хронической депрессии обычно сопровождается утерей интереса к жизни, снижением самооценки, апатией и другим негативным эффектам.

При этом природа заболевания пока слабо изучена. В частности, пока не понятно, работа каких отделов мозга и цепочек нервных клеток нарушается при ее развитии, а также то, как эти изменения влияют на мотивацию и настроение человека.

Ранее сибирские ученые нашли ген, влияющий на развитие депрессии у европейцев.