Потери бизнеса от мер по блокировке Telegram оценили в 2 млрд долларов

Как заявил разработчик софта Flexbby, продолжение нынешних методов борьбы с мессенджером Telegram в ближайшие месяцы может стоить российским компаниям 1 млрд долларов, почти такую же сумму по итогам года могут недополучить американские Amazon и Google.

Как пишут СМИ, приостановка работоспособности облачных сервисов Amazon и Google, а также рекламной площадки Google может привести к потере двумя корпорациями 940 млн долларов по итогам 2018 года.

При этом интернет-омбудсмену Дмитрию Мариничеву уже предложили разработать меры поддержки компаний, пострадавших от блокировок IP-адресов в процессе запрета Telegram.

Так, например, гендиректор разработчика софта Flexbby Андрей Прокофьев предложил Мариничеву сформировать оперативный штаб из представителей власти и бизнеса для решения проблемы.

По мнению Прокофьева, нужны законодательные поправки, исключающие ситуации, при которой «жизненно важные сервисы российского бизнеса будут блокироваться в одностороннем порядке».

По данным экспертов, Роскомнадзор, с начала блокировки Telegram получивший уже более 46 тыс. жалоб, уже начал консультации с представителями отрасли.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор прекратит веерно вносить крупные подсети в реестр запрещенной информации, перейдя на более точечный подход при блокировке Telegram.

Перед этим в работе видеохостинга YouTube и поисковой системы Google на территории России произошел сбой. Сбои начались в ночь на 22 апреля. Роскомнадзор заявил, что Google не выполняет требования по блокировке Telegram на территории России, в связи с этим некоторые адреса компании оказались в реестре запрещенных.

Напомним, в среду замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что Amazon, Google и другие американские IT-гиганты, которые предоставляют IP-адреса Telegram, могут создать условия для ограничения его работы, но не делают это по политическим соображениям.