Россиянам оказались интересны события в Сирии

Россияне отмечают ухудшение ситуации в Сирии после конфликта вокруг предполагаемой химатаки в Думе и почти 40% поддерживают нынешнюю политику России в САР, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным социологов, в данный момент событиями в Сирии интересуются, 88% россиян, в том числе, 39% регулярно следят за происходящим.

«Существенно выросло число тех, кто считает, что обстановка в Сирии заметно ухудшается: если в феврале этого года так думали только 17%, то в апреле уже 43%. По оценкам четверти россиян (26%), ситуация нормализуется, 19% считают, что она не становится ни лучше, ни хуже», – передает РИА «Новости» материалы опроса ВЦИОМ.



При этом нынешнюю политику России в сирийском конфликте поддерживает 39% россиян, 22% опрошенных заявили, что России нужно действовать в Сирии более осторожно. Число сторонников более активных действий составило 17% и 9% выступают за выход России из конфликта.

По данным опроса 33% респондентов дали положительные и 30% отрицательные оценки последствий участия России в событиях в Сирии.

«В случае начала военных действий со стороны США против действующей сирийской власти, России следует оказать военную поддержку президенту Башару Асаду – уверены две трети респондентов (66%), – говорится в материалах опроса.

При этом 18% респондентов не считают верным подобный шаг. При этом противников военной поддержки значительно больше среди самых молодых респондентов – 37% в возрастной группе 18-24 лет.



Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 14-15 апреля 2018 года среди 2 тыс. респондентов старше 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,2%.