США высказались о возможном приеме новых стран Восточной Европы в НАТО

Вашингтон заявит о поддержке политики «открытых дверей» НАТО в Восточной Европе и на Балканах, заявили в Госдепартаменте США.

Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, в марте Североатлантический альянс присвоил Украине статус страны-аспиранта. В заявлении альянса по этому случаю отмечалось, что «дверь НАТО остается открытой для любой европейской страны, которая в состоянии взять на себя обязательства членства и вносить вклад в безопасность в евроатлантическом регионе».

До этогго стало известно, что присоединение к альянсу не исключают в Финляндии.