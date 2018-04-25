Обнаружены массовые захоронения времен геноцида в Руанде

В Руанде обнаружены четыре братских могилы, которые, как полагают, относятся к геноциду 1994 года.

Захоронения были найдены в районе Гасабо, провинция Кигали, в которой расположена одноименная столица Руанды. На сегодняшний день было эксгумировано около 200 тел. Могилы были обнаружены через две недели после того, как в Руанде провели памятные мероприятия, посвященные 24-летней годовщине геноцида. Поиски тел продолжаются силами добровольцев.

«Поиски продолжаются, так как мы обнаружили четыре братских могилы», - передает слова сотрудника благотворительной организации «Ибука» Теогена Кабагамбире Би-би-си. Он считает, что здесь можно обнаружить и пятое массовое захоронение.

На месте обнаруженных захоронений собираются родственники жертв геноцида в поисках останков своих близких.

«У меня есть информация, что оба моих родителя были убиты и сброшены в одно из найденных здесь массовых захоронений, и я пришел с надеждой, что могу узнать одежду, которую они носили, когда они ушли. Я хочу узнать, здесь ли их тела, и похоронить их подобающим образом», - говорит одна из выживших Изабель Увиману.

В ходе геноцида в Руанде в 1994 году около 800 тыс. человек – этнические тутси и умеренные хуту – были убиты за 100 дней боевиками хуту. Около 3 тыс. человек из района Гасабо пропали без вести во время массовых убийств, и местные жители считают, что их останки находятся в найденных массовых захоронениях.