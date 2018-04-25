Звезда фильмов «Такси» снимется в Крыму

Французский актер Сами Насери, прославившийся ролью Даниэля Моралеса в фильме «Такси» и его продолжениях, сыграет в французской картине «Краб», съемки которой будут проходить в Ростове и Ялте.

Насери рассказал, что уже 10 месяцев живет в России и участвует в подготовке проекта, «который будем полностью снимать здесь», передает ТАСС.

Актер отметил, что «уже было несколько встреч с Министерством культуры России, еще предстоит ряд переговоров».

Режиссером картины выступит брат актера – Биби Насери. Он же уже написал сценарий.

Насери добавил, что в съемках фильма, предположительно, примут участие как французские, так и российские актеры.

Кастинг еще не состоялся, хотя уже известно, что в фильме сыграют Филипп Лелуш, Фредерик Дифенталь, с которым Насери сыграл в «Такси», а также американский актер Джон Сэвэдж, который вошел в жюри Московского международного кинофестиваля. Кроме того, будет задействована русская техническая команда.

Съемки пройдут в Ростове и Ялте. Картина получила название «Краб», что, как пояснил Сами Насери, на жаргоне означает надзирателя в тюрьме.

«Вокруг него и будет крутиться вся история, а в целом это фильм про гангстеров, там очень много юмора», – рассказал актер.

Планируется, что съемки будут закончены к зиме 2018 года. Прокатывать картину будет французская компания.

Отметим, что Сами Насери возглавил на 40-м Московском международном кинофестивале жюри короткометражек.

Напомним, в октябре 2017 года Сами Насери попал в базу данных «Миротворца» за посещение Крыма.