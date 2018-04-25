Нафтогаз опроверг возобновление закупок у Газпрома

«Нафтогаз Украины» опровергает информацию СМИ о возобновлении закупок у российского Газпрома, сообщили в украинской компании.

«Нафтогаз» не получает газ от «Газпрома». «Нафтогаз» не будет платить за какие-либо заказанные объемы газа, поставляемые на неподконтрольные территории. Некий источник распространил ложную информацию на рынке.», – говорится в сообщении «Нафтогаза» в Twitter.

Напомним, ранее главный коммерческий директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что прекращение транзита газа через украинскую территорию увеличит вероятность масштабного конфликта между Украиной и Россией.